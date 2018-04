In einem Feldversuch in Hamburg hat Kabel Deutschland nach eigenen Angaben neue Spitzenwerte bei der Downloadgeschwindigkeit über das Fernsehkabelnetz erreicht.

In Zusammenarbeit mit der Firma Cisco hat Kabel Deutschland bei einem Testlauf in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg die Leistungsfähigkeit des lokalen Kabelnetzes überprüft und Downloadgeschwindigkeiten von über 1.000 Mbit/s erreicht. Gemessen wurde die Bandbreite zunächst mit nur einem einzelnen zugeschaltenen Rechner, ehe sich in einem zweiten Schritt mehrere Computer die Bandbreite teilten und die Leistung unter realistischen Bedingungen bei einer Mehrpersonen-Nutzung überprüft werden konnte.

Auch wenn die gemessenen 1.170 Mbit/s derzeit kaum ein Nutzer ausschöpfen kann, beweist der Feldversuch laut Kabel Deutschland, dass Internetanschlüsse über das Fernsehkabel den immer breitbandintensiveren Internetanwendungen und Multimedia-Angeboten in HD technisch gewachsen sind.