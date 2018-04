Mobilfunk-Tarife

Kaufland bringt Handytarif K-Classic Mobil

Kaufland bietet den Handytarif K-Classic Mobil an. 9 Cent pro Minute kosten die Anrufe in deutsche Netze und in die Festnetze der USA und Kanada.

© Kaufland Smartphone-Flatrates

Telefonica Deutschland bietet zusammen mit Kaufland einen Prepaid-Tarif für Handys und Smartphones im Netz von O2 an. Der neue Tarif "K-Classic Mobil" ist in allen deutschen Kaufland-Filialen erhältlich. Nutzer dieses Mobilfunk-Tarifs können für 9 Cent pro Minute rund um die Uhr in alle deutschen Netze sowie ins europäische Festnetz und in die Festnetze der USA und Kanada telefonieren. Anzeige Das Starter-Set von K-Classic Mobil kostet einmalig 9,95 Euro und enthält ein Guthaben von 10 Euro. Als Willkommensbonus erhalten alle Kunden, die sich bis zum 31.12.2012 registrieren und ihr Konto mit mindestens 10 Euro aufladen, zusätzlich 111 Gratisminuten zum Telefonieren. Der Anbieter bietet zurzeit noch einen weiteren Bonus: Bringt ein Kunde seine Rufnummer von seinem früheren Anbieter mit, erhält er 25 Euro auf sein Prepaid-Guthabenkonto. Das Mobilfunk-Netz von O2: Connect Netztest 2012 Der Kaufland-Tarif lässt sich wie bei vielen Konkurrenzprodukten durch optionale Flatrates erweitern. Mit der Family- & Friends-Flatrate telefonieren K-Classic Mobil-Kunden untereinander für 2,99 Euro im Monat, eine SMS-Flatrate gibt es auch für 2,99 Euro im Monat. Wer viel ins deutsche Festnetz telefoniert, kann eine Festnetz-Flat für 9,99 Euro im Monat hinzu buchen. Für mobile Surfer interessant ist die 6,95 Euro teure Surf-Flatrate, die 500 MB Highspeed-Volumen enthält.

© Screenshot K-Classic Mobil: Das Kaufland-Tarifangebot. Basis-Angebot und Erweiterungsoptionen im Überblick