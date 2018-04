KEF - Die neue C-Klasse

Eigentlich ist KEF ja seit Jahren auf Koax-Systeme abonniert. Doch die haben ihren Preis.

Eigentlich ist KEF ja seit Jahren auf Koax-Systeme abonniert. Doch die haben ihren Preis. Zum Schnäppchenkurs bietet die britisch-chinesische Manufaktur deshalb nun die C-Serie an, die mit dem gewohnt audiophilen KEF-Klang sowie ordentlicher Verarbeitung und trotzdem kleinen Preisen zu überzeugen weiß: Die größte Standbox C 7 (Bild) kostet gerade mal 250 Euro pro Stück. Die Günstlinge kommen ab Herbst in die Läden. Infos unter Telefon 0231/9860300 oder www.gpaeu.com.