Die Verkaufsverhandlungen bei E-Plus sind vom Tisch. E-Plus Mutter KPN hatte gestern ein Scheitern der Gespräche verkündet.

Die Versuche einer Fusion der beiden kleinen Mobilfunk-Netzbetreiber E-Plus und O2 sind vorerst beendet. Aus der Führungsebene der E-Plus-Mutter KPN kam das Statement, dass die Gespräche gescheitert seien. Offenbar hat das nötige Geld gefehlt. Offiziell hieß es: Angesichts schwieriger Bedingungen am Finanzmarkt sei es zu keiner Einigung gekommen.

Zwar nannte die KPN-Führung nicht den Namen Telefonica, sondern hielt die Erklärung allgemein. Jedoch meldete beispielsweise die Financial Times Deutschland vom Scheitern der Fusion von E-Plus mit der Telefonica Tochter O2. Der spanische Konzern Telefonica hatte vor kurzem angekündigt sich von Telefonica Germany - zu der O2 gehört - trennen zu wollen, um Schulden abzubauen.

KPN gab ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen vor kurzem ein Angebot des mexikanischen Netzbetreibers America Movil abgelehnt hätte, der eine Erhöhung seiner Anteile an KPN plant. Wie die Financial Times Deutschland weiter meldete, versucht der Besitzer von America Movil, der mexikanische Milliardär Carlos Slim, mit dem Kauf eines europäischen Mobilfunkunternehmens seine Aktivitäten in Europa auszubauen.