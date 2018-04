Keine SIII Präsentation auf der MWC von Samsung?

Ende Februar startet die wichtigste Mobilfunkmesse der Welt, der Mobile World Congress in Barcelona. Bis auf Apple nutzen alle Mobilfunkhersteller diese Messe, um ihre neusten Modelle zu präsentieren. Jetzt werden Gerüchte laut, dass Samsung sein neues Topmodell Galaxy S III auf dem MWC nicht zeigen wird.

Angekündigt ist es schon länger: Samsung will sein neues Android-Spitzenmodell Galaxy S III in diesem Frühjahr präsentieren. Doch wann genau der schärfste Apple-Konkurrent seine neues Topmodell vorstellt - das weiß eigentlich niemand so richtig. Bislang gingen die Experten davon aus, dass die Präsentation des neuen Super-Androiden aus Korea auf der wichtigsten Fachmesse der Mobilfunker, dem Mobile World Congress in Barcelona, erfolgen wird. Jetzt tauchen Gerüchte auf, dass Samsung dort sein neues S III nicht zeigen wird. Dies melden beispielsweise der US-Blog The Verge und der deutsche Blog Best Boyz unabhängig voneinander. Verstärkt werden diese Gerüchte durch die Tatsache, dass Samsung in diesem Jahr keine Pressekonferenz auf der Mobilfunkmesse in Barcelona plant. Auch dies deutet darauf hin, dass die Vorstellung des neuen Topmodells in Barcelona ausfällt.Offizielle Infos von Samsung gibt es dazu nicht. Dafür köcheln die Gerüchte immer heftiger. Möglicher Grund für den Präsentationsverzicht könnte sein, dass Samsung das neue Super-Phone noch nicht fertig hat. Oder dass Samsung die Features seines neuen Modelles weiter optimiert will, um noch besser mit den neuen iPhone 5 konkurrieren zu können. Obwohl die bislang in diversen Blogs und Newsdiensten genannten potentiellen Features des SIII jetzt schon sehr beeindruckend sind: So soll das neue SIII mit einem 1,5 GHz (oder sogar 2,0 GHz) schnellen Quadcore-Prozessor ausgestattet sein, der von 2 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird. Sein interner Speicher wird mit 32 oder 64 Gigabyte ziemlich groß ausfallen. Das Display soll mit 4,65 bis 5 Zoll zur XXL-Kategorie gehören und eine HD-Auflösung von 1280 x 720 Pixel bieten - möglicherweise sogar mit 3D-Wiedergabe. Auch bei der integrierte Kamera auf der Rückseite wird nur über Superwerte spekuliert: 10 bis 12 Megapixel Auflösung und Videoaufnahmen im HD-Format mit 1080p.

So weit die Gerüchte. Sicher ist eigentlich nur, dass als Betriebssystem Android 4.0, veredelt mit der allerneusten Samsung TouchWiz-Oberfläche, zum Einsatz kommt.