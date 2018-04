Der Onlineversender Pearl.de bietet nun mit der Auvisio Mini-MP3-Station einen musikalischen Alleskönner an. Günstig ist er obendrein, denn statt der vom Hersteller empfohlenen 30 Euro schreibt Pearl lediglich 14,90 Euro aufs Preisschild.

Die 60 Gramm leichte Auvisio Mini-MP3-Station will seinem Besitzer eine Art Rund-um-Sorglospaket für die Hosentasche sein und bringt entsprechend alles mit, was man für den mobilen Musikkonsum benötigt. Da wäre zum Beispiel das auf einer Kabeltrommel aufgewickelte Klinken-Kombikabel für iPod, Handy & Co, ein integrierter UKW-Radio, ein verbauter Aktiv-Lautsprecher sowie ein eigenständiger MP3-Player, der die Musik von einer microSD-Karte abspielen kann. Der interne Akku wird via USB aufgeladen und soll bis zu vier Stunden durchhalten.

Wer die Auvisio Mini-MP3-Station ebenfalls in sein Unterhaltungsprogramm mit einbinden möchte, findet die Klangkugel bei Pearl.de für 14,90 Euro unter der Bestellnummer PX-3621 oder direkt unter diesem Link.