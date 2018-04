Klassik Radio startete am 25. Februar seinen Download-Shop. Die heruntergeladenen Dateien sind kopierschutzfrei.

Klassik Radio startete am 25. Februar seinen Download-Shop. Damit ist er der erste Klassik-Sender überhaupt, der Werke aus dem eigenen Programm über einen integrierten Shop zum Download anbietet. Die heruntergeladenen Dateien sind kopierschutzfrei

Als erster Klassik-Sender Deutschlands bietet Klassik Radio in seinem integrierten Download-Shop einzelne Stücke, ganze Alben und komplette Box-Sets zum Download an. Dabei stehen zunächst exklusiv die zahlreichen Filmmusik-Aufnahmen des Sender eigenen Orchesters, des Klassik Radio Pops Orchestras, zur Auswahl.

Die Dateien sind mit einer Bitrate von 320 Kilobit ohne jegliche Rechteinschränkungen kodiert. Sie sind also in ihrer Nutzung nicht beschränkt, können auf jeden mobilen Player transferiert und uneingeschränkt oft auf CD gebrannt werden. Mit einem Prelistening-Player können sämtliche Titel vorab angehört werden. Für Download-Einsteiger gibt es zudem eine benutzerfreundliche Anleitung, die Schritt für Schritt erklärt, wie man in den Genuss der hochklassigen Musik-Stücke kommt.

Für den Kauf stehen dem Kunden ein komfortabler Warenkorb sowie unterschiedliche Arten der Bezahlung (ClickandBuy und goPay) zur Verfügung.

Der Shop wird in den nächsten Monaten weiter stark ausgebaut und eine breite Palette von Musiktiteln, natürlich auch aus dem eigenem Programm, zum Download anbieten.

Die Preise für einen einzelnen Titel betragen um 1,29 Euro, ein Album kostet um die 14,90 Euro. Komplette Boxen können für rund 45 Euro erworben werden.

Mehr Infos unter www.klassikradio.de