Am 15. und 16. Februar 2008 wurde in Mannheim zum dritten Mal der "Neue Deutsche Jazzpreis" vergeben. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis, der von der MVV Energie gestiftet wird, ist der höchstdotierte Jazzpreis für professionelle Bands in Deutschland und zudem der einzige, der vom Publikum vergeben wird.

Jazzlegende Jasper van't Hof hatte im Vorfeld aus 175 Bewerbern die Bands Klima Kalima, Lars Duppler und Spaniol 4 ausgewählt, die in der Alten Feuerwache in Mannheim ihr Können zum Besten gaben. Nach den Auftritten wählte das Publikum Klima Kalima mit 66 Prozent der Stimmen zum Gewinner. Den Solistenpreis gewann an diesem Abend Olli Steidle, der sich gegen Kalle Kalim und Frank Spaniol durchsetzen konnte.

Am Freitag eröffnete das Mannheimer Steffen Weber Trio gemeinsam mit Norbert Scholly das Festival. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte Jasper van't Hof, der nach über 30 Jahren wieder mit seiner Band "Pork Pie" auf der Bühne stand.