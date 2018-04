Kommt bald das Amazon-Smartphone?

Onlinehändler Amazon hat ein E-Book und ein Tablet im Programm. Heute sind Meldungen aufgetaucht, dass Amazon zusammen mit Foxconn ein eigenes Smartphone mit Android-Betriebssystem entwickelt.

Medienberichten zufolge will Amazon ein eigenes Smartphone herausbringen. Der Online-Händler soll, nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg, zurzeit zusammen mit dem chinesischen Auftragshersteller Foxconn an einem Smartphone arbeiten. Dieses soll Android als Betriebssystem einsetzen. Amazon verkauft bereits seit rund fünf Jahren eigene Hardware. Neben dem E-Book-Reader Kindle Touch hat der Online-Anbieter auch das Android-Tablet Kindle Fire im Programm. Die mobilen Endgeräte von Amazon sind im Vergleich zu Konkurrenzprodukten recht günstig. So kostet das 7-Zoll-Android-Tablet Kindle Fire lediglich 199 Dollar. Amazon will mit dem Verkauf von mobilen Endgeräten seinen Kunden eine Plattform geben, um darüber digitale Inhalte wie Bücher und Zeitschriften verkaufen zu können. Hier finden Sie Informationen über das Kindle Touch.