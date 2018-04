Kommt das Apple iPad 2 im ersten Quartal 2011?

Durch einen Display-Zulieferer von Apple sind neue Gerüchte zum Veröffentlichungstermin vom iPad 2 aufgetaucht.

Wie die taiwanesische Seite Digitimes berichtet, testet ein taiwanesischer Zulieferbetrieb von Apple neue Displays für eine kommende iPad-Generation. Die Touchscreens sollen wie beim aktuellen Modell 9,7 Zoll groß aber extrem flach sein. Laut dem Zulieferbetrieb plant Apple, die nächste Generation des iPad Anfang 2011 herauszubringen.

Da Apple bei den meisten seiner Produkte einen Einjahreszyklus fährt, könnte man schon im ersten Quartal, spätestens aber im April 2011 mit dem iPad 2 rechnen. Dieses Jahr wurde das iPad im April vorgestellt.

Über die sonstige Ausstattung gibt es bisher nicht mehr als Gerüchte. Eine Kamera an der Front dürfte recht wahrscheinlich verbaut sein, damit auch das iPad Apples eigenen Video-Chat "Facetime" nutzen kann, der bisher vom iPhone 4 und von der neuen Generation des iPod touch unterstützt wird. Eine Kamera in der Rückseite würde für viele Anwendungen ebenfalls Sinn machen. Ob das iPad auch einen neuen Mobilfunkstandard unterstützen wird, ist unklar - die Netzabdeckung für LTE (Long Term Evolution) schreitet zwar in den USA und auch in Deutschland schnell voran. Jedoch ist der Standard noch nicht massentauglich.

Gerüchte über ein 7-Zoll-iPad existieren ebenfalls. Entsprechende Infos, etwa von Zulieferern oder anderen Quellen, fehlen jedoch noch gänzlich.