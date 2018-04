Kommt das Nexus Prime in der nächsten Woche?

Samsung und Google haben in einem Video etwas Großes für die nächste Woche angekündigt. Und schon toben die Spekulationen. Werden die Koreaner das neue Google Smartphone Nexus Prime präsentieren?

Samsung hat für sein Event Samsung Mobile Unpacked 2011, das in der nächsten Woche im Rahmen der CTIA in San Diego stattfindet, etwas Großes angekündigt. Jetzt ist im Internet ein Video von Samsung aufgetaucht - mit dem Titel "something big is coming". Für etwa drei Sekunden sind dort die Konturen eines Smartphones zu sehen. Mehr Infos bietet das Video nicht, das von Samsung und Google stammt. Aber die Gerüchteküche brodelt dafür umso heftiger.

Einiges deutet darauf hin, dass die Koreaner zusammen mit Google das von ihnen produzierte neue Google-Topmodell Nexus Prime mit dem neuen Google Betriebssystem 4.0 vorstellen werden. Das wäre schon etwas ziemlich Großes.

Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Test des (noch) aktuellen Google-Smartphones Nexus S