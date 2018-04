Kommt das Samsung Galaxy S3 am 3. Mai 2012?

Samsung hat für den 3. Mai 2012 eine Pressekonferenz mit dem Titel "Come and meet the next Galaxy" in London angekündigt. Wird dort das neue Top-Androidmodell Galaxy S3 vorgestellt?

Widersprüchliche Spekulationen um das neue Samsung Top-Smartphone Galaxy S3 gibt es viele - bislang gingen aber alle davon aus, dass das neue Android-Topmodell der Koreaner am 22. Mai vorgestellt wird. Das scheint aber nicht so.Samsung hat - wie der Newsdienst The Next Web meldet - eine Einladung an Medien verschickt mit dem Titel "come and meet the next Galaxy". Die Veranstaltung wird am 3. Mai 2012 in Earls Court Exhibition Centre in London stattfinden.

Was genau dort vorgestellt wird, verrät Samsung jedoch nicht. Galaxy-Modelle nennt Samsung Smartphones, Tablets und mobile Endgeräte die Android als Betriebssystem nutzen. Die Veranstaltung erfolgt unter dem Logo Samsung Mobile Unpacked 2012, einer Veranstaltungsreihe in der Samsung bislang neue Smartphones und Tablets vorgestellt hat. Viele Beobachter erwarten die Präsentation des Samsung Galaxy S 3. Möglich wäre aber auch die Präsentation eines neuen Highend-Galaxy Tablets.