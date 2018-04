Auf einer vietnamesischen Website wurden Fotos von einem weißen iPhone mit Plastikgehäuse veröffentlicht. Es sieht dem iPhone 4 sehr ähnlich, soll aber leichter und schneller sein als das aktuelle Modell. Handelt es sich um das iPhone 4S?

Die Fotos aus dem Forum von tinthe.vn sollen von einer "sehr vertrauenswürdigen Quelle" stammen, heißt es dort. Angeblich zeigen sie eine neue Billig-Variante des iPhone 4, deren Vorder- und Rückseite nicht mehr aus Glas, sondern aus einfachem Kunststoff gefertigt sind. Das Modell sei leichter und "läuft schneller" als das iPhone 4, so die Beschreibung im Forum. Handelt es sich um das iPhone 4S, über das schon seit Längerem spekuliert wird?Tinthe ist bekannt dafür, Apple-Modelle in die Hände zu bekommen, bevor sie offiziell vorgestellt werden. Die Website gehörte zu den Ersten weltweit, die im Besitz eines frühen Prototypen des iPhone 4 waren, außerdem veröffentlichte sie früh Fotos von der neuesten iPod-Touch-Generation. Die Apple-Nachrichtenseite macrumors.com merkt allerdings an, dass es sich auch um ein normales iPhone 4 handeln könnte, das mit Folie beklebt ist, um die Oberfläche zu schützen. Es ist zumindest nicht schwer, das aktuelle iPhone so aussehen zu lassen, wie auf den Fotos aus Vietnam.

Ob Original oder Fälschung, die Gerüchte um das neue iPhone werden immer heftiger. Dabei gehen die Meinungen auseinander: Entweder handelt es sich um eine Variante des iPhone 4, die nur in einigen Bereichen verbessert wurde, oder um ein runderneuertes Modell, das sich grundlegend von der aktuellen iPhone-Generation unterscheidet. Einigkeit herrscht dagegen beim Verkaufstermin. iPhone 4S oder iPhone 5 sollen im September 2011 vorgestellt werden und im November in den Handel kommen. Einige rechnen sogar damit, dass Apple in einem Doppelschlag beide Modelle vorstellt.

