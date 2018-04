Kostenlos Songs in voller Länge bei last.fm anhören

Kennen Sie last.fm? Das populäre Musikportal entwickelt für angemeldete Nutzer ein Profil, in dem gehörte Lieder, Lieblingssongs oder Empfehlungen von Freunden gespeichert werden. Auf dieser Grundlage spielt die last.fm-Radiostation jedem Hörer sein personalisiertes Programm ab, sucht Events in der Umgebung oder zeigt Nutzer mit ähnlichen Hörgewohnheiten an. Als neuen Streaming-Dienst bietet die Plattform an, Songs und Alben in voller Länge probe zu genießen. Bisher hatte der Hörer nur die Möglichkeit, sich 30 Sekunden lange Ausschnitte eines Songs anzuhören, um dann zu entscheiden, ob er das Lied in sein Hörerprofil aufnehmen möchte. Nun kann der Nutzer aber Vollversionen eines Liedes oder gesamte Alben abrufen. Nach dreimaligem Abspielen eines Songs bekommt der Hörer die Aufforderung, last.fm kostenpflichtig zu abonnieren. Anzeige