Hornmanufaktur Presto II

Die Leidenschaft des Gerald Hüpfel sind Hörner jedweder Coleur. In seinem Programm hat der Österreicher alle Variationen vom Kompakt- bis hin zum raumgreifenden Eckhorn. Besonders gelungen ist ihm das Presto II (Bild), ein Backloaded-Horn, das ähnlich den Lowther-Modellen auf einem 20er-Breitbänder basiert. Die extrem leichte Membran des Breitbänders ist zur Verminderung der unausweichlichen Membranresonanzen mit einer dämpfenden Naturharz-Schicht überzogen.

Das ausgesprochen lecker verarbeitete Horn ist mehrfach gefaltet und soll selbst bei freier Aufstellung im Raum viel Bass machen - was angesichts der Trichtergröße erstaunlich wäre. Dafür liegt die Presto II im Wirkungsgrad weit über 90 Dezibel und empfiehlt sich so als Lautsprecherpartner selbst so schwacher Röhren wie der (grandios klingenden) Western Electric 300 B. Die Presto II gibt es in Birke, Kirsch, Nuss und Ahorn; sie kostet ab 6700 Euro pro Paar.Info: 0043/ 69912738868, www.hornmanufaktur.at(Stereoplay 10/2007)