Lautsprecher Sonics Amerigo

Sonics-Chef Joachim Gerhard ist permanent am Forschen und Entwickeln. So plant er, seinem genialen Erfolgsmodell Allegra (Arbeitsgerät der Redaktion) die recht ähnliche Amerigo für 4800 Euro (Zeichnung) zur Seite zu stellen. Diese arbeitet mit 8-Zoll-Bass, einem neuen Mitteltöner und einer veränderten Weiche. Die allerdings warf bei Gerhard die Frage auf, ob Linkwitzfilter (wie in der Allegria) gegenüber der phasenlinearen Variante wirklich im Vorteil sind. Viele seiner Versuche ergaben keine klare Antwort, weshalb er jetzt ein Forschungsprojekt startet: Mit sämtlichen Möglichkeiten der digitalen Signalverarbeitung (aufwendige Simulation der verschiedensten Filtertypen) will er all diesen Fragestellungen auf den Grund gehen und lädt alle interessierten Entwickler, Journalisten und Amateure zum Workshop ein. Start ist im Frühling 2008, Anmeldung unter 02961/5298888 oder jg@sonicsonline.de