Lautstärkefehler beim neuen Samsung Galaxy Nexus

Die europäische Version des neuen Galaxy Nexus hat ein Problem. Es verändert die Lautstärke ohne dass sein Nutzer die Tasten betätigt. Während Userforen über die Fehlerursache diskutieren, schweigt Samsung noch. In Deutschland ist das Galaxy Nexus noch nicht erhältlich.

Kurz nachdem das erste Smartphone mit Android 4.0 in Großbritannien auf den Markt gekommen ist, meldeten sich in einigen britischen Userforen Besitzer des neuen Galaxy Nexus und berichteten über eine Lautstärke-Fehlfunktion. Die Lautstärke des Geräts ändert sich ohne Aktivitäten des Benutzers. Inzwischen scheint das Auftauchen des Fehlers eingegrenzt zu sein.

Er soll auftauchen, wenn das Mobilfunkmodul im GSM 900 Netz arbeitet oder wenn ein anderes Mobiltelefon in der Nähe ist, das in GSM 900-Netzen funkt. Während einige Blogs wie etwa der xda-devolopers.com bereits einen Hardware-Fehler vermuten - etwa eine fehlerhafte Abschirmung des GSM-Teils - schweigt Samsung in Großbritannien noch zu diesem Thema.

Ob Samsung das Problem bis zum offiziellen Marktstart des Galaxy Nexus in Deutschland lösen kann ist nicht bekannt. Bis dahin ist noch etwas Zeit - der Marktstart des Galaxy Nexus ist bei uns für KW 49 - als in der zweiten Dezember-Woche - geplant.

+++UPDATE +++ Inzwischen hat sich Google zu Wort gemeldet. Google geht nicht von einem Hardware-Fehler sondern von einem Software-Fehler aus. Wie der britische Blog theverge.com meldet, hat Google bereits einen Bugfix dafür entwickelt. Das Update soll sobald wie möglich verfügbar sein.