LG präsentiert auf dem MWC 2012 sein zweites 3D-Smartphone. Das Optimus 3D Max ist schlanker als der Vorgänger, hat NFC und einen verbesserten 3D-Konverter. Es soll kurz nach dem Marktstart ein Update auf Android 4.0 bekommen.

Schlanker und leichter präsentiert sich das zweite 3D-Smartphone von LG. Das Optimus 3D Max hat gegenüber dem Vorgänger LG Optimus 3D spürbar abgespeckt, ist aber mit seinen 148 Gramm noch immer kein Leichtgewicht unter den Smartphones. Das 9,6 Millimeter dünne Android-Modell verfügt - wie das LG Optimus 3D - über ein 4,3 Zoll großes Display, das Bilder und Videos in 3D (ohne 3D-Brille) darstellen kann. Der Bildschirm aus dem neuen Gorilla Glas 2 liefert mit seinen 480 x 800 Bildpunkten ordentlich scharfe Bilder.

Anzeige

Ein 1,2 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor übernimmt den Antrieb des neuen 3D-Smartphones. Ihm stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 8 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung. Seine 5 Megapixel-Kamera ist mit einem Doppelobjektiv ausgestattet, um 3D-Fotos und 3D-Videos aufzunehmen. Sein neuer 3D-Konverter erlaubt sogar die Umwandlung geografischer Darstellungen wie Google Earth oder Google Maps in 3D-Bilder. Durch den 3D-Hotkey an der Seite des LG-Phones soll das Umschalten zwischen 2D- und 3D-Darstellung auch unkompliziert flott gehen. Das Optimus 3D Max erlaubt den schnellen Internetzugriff über HSPA+ (bis maximal 21 Megabit/Sekunde). Der neue Kurzstreckenfunk NFC (Near Fileld Communication) ist ebenfalls integriert. LG setzt dabei auf intelligente Tags als Ergänzung, die über den NFC-Kontakt zum Smartphone im Tag abgespeicherte Telefoneinstellungen auf dem Smartphone aktiveren. So kann beispielsweise über ein Tag WLAN, Bluetooth oder GPS eingeschaltet oder die eingestellte Lautstärke verändert werden.

Der Marktstart des neuen 3D-Phones von LG beginnt im März in Korea. Die Auslieferungen in Europa folgen im Anschluss. Zunächst wird das LG Optimus 3D Max mit dem Betriebssystem Android 2.3 erhältlich sein, kurz danach soll ein Upgrade auf Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) folgen. Konkrete Aussagen zum Verkaufspreis des LG Optimus 3D Max gibt es bislang noch nicht. LG plant Ausbau seines Portals LG Smart WorldLG plant auch das Angebot an Videos, Anwendungen und Spielen zu erweitern, die für den 3D-Konverter optimiert sind. Sie sollen in der 3D Zone der LG Smart World erhältlich sein. Weitere Infos zur LG Smart World gibt es Anfang nächste Woche auf dem Top-Event der Branche, dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des LG Optimus 3D