LG-Smartphone

LG bringt günstiges Android-Smartphone Optimus L3 nach Deutschland

Das LG Optimus L3 ist ein kompaktes und preisgünstiges Android-Smartphone. Es bietet einen 3,2 Zoll-Bildschirm, einen einfachen 800 MHz-Prozessor sowie Android 2.3 als Betriebssystem. Das in drei Farben lieferbare Modell kommt in den nächsten Tagen in Deutschland auf den Markt. Das Optimus L3 kostet 129 Euro (UVP).

© LG LG Optimius L3: Das kompakte Android-Modell von LG

LG hatte Ende Februar auf dem Mobile World Congress drei Modellneuheiten der Optimus L-Serie vorgestellt, die alle mit dem Betriebssystem Android ausgestattet sind. Heute kündigte der koreanische Hersteller den Verkaufsstart des kleinsten Modells dieser Serie in Deutschland an. Das Optimus L3 ist mit einem 3,2 Zoll großen Bildschirm ausgestattet, dessen Auflösung von 240 x 320 Pixel keine sonderlich detailreiche Darstellung verspricht. Anzeige Das kompakte Modell verfügt über einen einfachen 800 Megahertz schnellen Singlecore-Prozessor, der nach Eindruck der connect-Testredakteure etwas träge auf Eingaben reagiert. Ebenfalls vorhanden ist eine einfache 3 Megapixel-Kamera. Insgesamt hinterließ das Optimus L3 beim ersten Check durch die connect-Redakteure einen recht wertigen Eindruck. Außerdem ist das kompakte LG-Modell mit einem 1.500 mAh-Akku ausgestattet, der lange Einsatzzeiten verspricht. Das L3 wird in den Farben Schwarz, Weiß und Hot Pink (kommt etwas später) angeboten. Es ist mit Android 2.3 ausgestattet, ein Update auf Android 4.0 ist eher unwahrscheinlich. Einen UVP-Preis hat LG bislang in seiner Marktstart-Ankündigung zwar nicht verraten, bei der Erstvorstellung in Barcelona wurde jedoch ein Preis von etwa 130 Euro genannt.+++UPDATE 22.03.2012, 15:40 Uhr - LG hat jetzt den offiziellen UVP-Preis mitgeteilt: 129 Euro+++

