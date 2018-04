Der Koranische Elektronikriese LG erweitert mit dem Optimus LTE Tag sein Angebot an Smartphones mit der schnellen Netztechnik LTE. Das Androidmodell mit dem 4,3 Zoll-Display nutzt NFC (Near Field Communication) und NFC-Tags, um das Smartphone automatisch einzustellen.

LG baut seine Produktpalette an Smartphones, die fit sind für die schnelle Datenübertragung mit LTE (Long Term Evolution), weiter aus. Jetzt bringen die Koreaner ein Komfortmodell, das nicht mit seinem 4,3 Zoll Display oder dem 1,2 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor auffällt, sondern mit dem intelligenten Einsatz der NFC-Funktechnik. Das Optimus LTE Tag nutzt NFC zur Kommunikation mit NFC-Stickers, die auch Tags genannt werden. Diese Tags lassen sich für die automatische Veränderung der Telefoneinstellungen programmieren, sodass beispielsweise ein Tag am Armaturenbrett eines Fahrzeugs automatisch die Einstellungen des Smartphones verändert. Wird das Smartphone an diesem Tag vorbeigezogen, kann dadurch etwa Bluetooth und GPS im Smartphone aktiviert werden und seine Lautstärke erhöht werden. Ebenso sind die automatische Einstellungsanpassungen mit Hilfe von Tags etwa beim Eintritt ins Büro oder in die Wohnung (oder anderen Orten) machbar. Das in Weiß verfügbare Optimus LTE Tag wird zunächst mit dem Betriebssystem Android 2.3 ausgeliefert. Ein späteres Upgrade auf Ice Cream Sandwich ist geplant. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des LG Optimus LTE Tag:

Prozessor: 1,2 GHz Dualcore-Prozessor

Display: 4,3 Zoll (10,9 Zentimeter) IPS-Display mit 800 x 480 Bildpunkten

Interner Speicher: 16 Gigabyte

Betriebssystem: Android 2.3 Gingerbread, Upgrade auf Android 4.0 soll folgen

Kamera: 5,0 Megapixel Autofokus-Kamera mit LED-Blitz, 1,3 Megapixel Front-Kamera

Akku: 1.700 mAh

Besonderheiten: LG Tag+Funktion, MHL (Mobile High Definition Link), DLNA (Digital Living Network Alliance)

Marktstart in Deutschland: noch nicht bekannt