LG hat sein erstes LTE-Smartphone jetzt offiziell vorgestellt. Das Optimus Vu überrascht mit einen 5-Zoll-IPS-Display im ungewöhnlichen 4:3-Bildformat. Als Antrieb kommt ein 1,5 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor zum Einsatz. In Korea beginnt der Markstart bereits im März.

Bislang gab es nur Gerüchte - jetzt ist es offiziell. Mit dem XXL-Modell Optimus Vu bringt der koreanischen Elektronikriese LG im März sein erstes LTE-Smartphone auf den Markt. Das Optimus Vu hat einen 5-Zoll großen IPS-Monitor in einem für Android-Smartphones eher ungewöhnlichen Bildformat von 4:3. Dessen Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten ist gut, setzt aber keine neuen Maßstäbe in Sachen Detailschärfe.

Das 168 Gramm schwere Optimus Vu versteht sich als Smartphone mit Tablet-(Mini-)Display, es lässt sich per Fingerwisch und Stift bedienen, ein Stylus wird wie beim Samsung Galaxy Note mitgeliefert. Den flotten Zugriff gewährleistet ein 1,5 Gigahertz schnelle Dualcore-Prozessor, der von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 Gigabyte internen Speicher unterstützt wird. Als Betriebssystem wird zunächst 2.3 Gingerbread ausgeliefert, ein Update auf Android 4.0 ist - laut LG - in Vorbereitung. Ein kräftiger 2080 mAh-Akku soll für ausreichend Ausdauer sorgen.Das LG-Phone hat zwei Kameras. Die Autofokus-Kamera auf der Rückseite verfügt über einen 8-Megapixel-Aufnahmechip. Schnittstellen im HDMI- und DNLA-Format sind vorhanden ebenso Bluetooth, GPS und WLAN. Weitere Informationen zum Optimus Vu liefert LG auf dem auf dem Mobile World Congress, der am 27 Februar in Barcelona beginnen wird. Bereits im März soll das neue LTE-Smartphones in Korea eingeführt. Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick (so weit zurzeit bekannt):