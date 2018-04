LG stellt Prada-Phone 3.0 vor

Heute stellen LG und Prada das neue "Prada Phone by LG 3.0" vor. Das schlanke Android-Smartphone in klassischem Schwarz besitzt einen sehr hellen 4,3 Zoll-Touchscreen, ist lediglich 8,5 Millimeter dick und bietet eine veredelte Bedienoberfläche inklusive Android 2.3

Das ganz in Schwarz gehaltene schlanke Smartphone mit dem 4,3 Zoll Touchscreen auf der Vorderseite sowie dem Prada-typischen Saffiano-Dekor auf der Rückseite setzt auf minimalistisches Design, wenig Tasten und schlichte Eleganz. Die integrierte Technik ist zeitgemäß: So bietet der mit 1, 0 Gigahertz getaktete Dual-Core Prozessor (OMAP 4430) in Dual-Channel-Architektur eine gute Performance, ihm stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Sein interner 8-Gigabyte-Speicher lässt sich durch eine MicroSD-Karte erweitern. Interessant ist der 4,3 Zoll große Nova High Brightness-Touchscreen, das mit 800 cd/m2 besonders hell ist. Ein Vorteil, der das Betrachten der Anzeige im Sonnenlicht sichtbar erleichtert. Seine Auflösung von 480 x 800 Bildpunkten ist dagegen nicht ganz so auf Topniveau.

Das PRADA phone by LG 3.0 bietet eine spezielle Bedienoberfläche mit einem besonderen Menü und Symbolen in Schwarz, Grau und Weiß. Über diese Oberfläche können die Funktionen von Android 2.3 (Gingerbread) genutzt werden. Ein Upgrade auf Android Ice Cream Sandwich ist vorgesehen.

Das neue Prada-Phone ist mit einer 8-Megapixel-Autofokuskamera ausgestattet, die HD-Videos mit 1080p aufzeichnen kann. Für den flotten Internetzugang sorgen HSPA+ (Empfang: maximal 21 Megabit/Sekunde) sowie WLAN (802.11 a/b/g/n). Sein 1540 mAH-Akku stellt reichlich Ausdauer zur Verfügung.

+++16.12.2011+++ Heute wurden weitere Bilder vom neuen Prada Phone by LG 3.0 vorgestellt. Sie sind in der angefügten Bildergalerie zu sehen.+++