LG Tablet mit schneller Funktechnik LTE

LG hat mit dem Optimus Pad LTE ein neues Android-Tablet mit 8,9 Zoll großem Bildschirm vorgestellt, das mit der schnellen Funktechnik LTE ausgestattet ist. Die 3D-Kamera des Vorgängers Optimus Pad ist indes dem Rotstift zum Opfer gefallen.

LGs Optimus Pad LTE ist mit einem 8,9 Zoll großem Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 x 768 Pixeln ausgestattet. Das IPS-Panel soll kräftige Farben und eine hohe Blickwinkelstabilität mit sich bringen, die bei Tablets besonders wichtig ist.

Das Tablet ist mit Android 3.2 Honeycomb ausgestattet und ist mit einem Prozessor der Marke Qualcomm ausgerüstet. Die Snapdragon-CPU arbeitet mit zwei Kernen und einer Taktfrequenz von 1,5 GHz. Wie schnell das LTE-Modul arbeitet, verriet LG nicht. Auch Apples iPad 3 soll unbestätigten Gerüchten nach mit LTE ausgestattet sein.

Auf der Vorderseite ist eine 2-Megapixel-Kamera integriert, auf der Rückseite erreicht die dort eingebaute Digitalkamera eine fototaugliche Auflösung von 8 Megapixeln. Anders als beim Vorgänger Optimus Pad wurde auf die Doppel-Objektivkamera verzichtet, so dass keine 3D-Aufnahmen möglich sind.

Der Speicher ist 32 GByte groß und kann über eine Micro-SD-Karte um weitere 32 GByte ausgebaut werden. Die Akkulaufzeit gab LG nicht an.

LG liefert mit dem Optimus Pad LTE einige eigene Apps aus. Dazu zählt der Smart Movie Editor zum Bearbeiten von Filmen und Fotos sowie Web Duet für E- Mails und Instant Messaging.

Neben einer HDMI-Schnitstelle ist auch WLAN mit an Bord. Per DLNA können Inhalte vom Tablet auch auf kompatiblen Fernsehern abgespielt werden. Einen Preis für das 479 Gramm leichte und 245 x 151,4 x 9,34 mm große Android-Tablet nannte LG bislang nicht. Das Gerät soll zunächst in Korea auf den Markt kommen.