LG präsentiert nächste Woche auf dem Mobile World Congress (MWC) sein erstes Smartphone mit einem schnellen Quadcore-Prozessor. Das LG Optimus 4X HD setzt auf den 1,5 GHz schnellen Tegra 3 von NVIDIA und hat ein HD-Topdisplay mit 1280 x 720 Pixel. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) zum Einsatz.

Jetzt geht's los mit den Quadcore-Prozessoren in Smartphones. LG hat heute die Vorstellung seines Topmodells Optimus 4X HD mit Quadcore-Prozessor bekannt gegeben. Es wird auf der, am Montag beginnenden, MWC 2012 in Barcelona vorgestellt. Das 8,9 Millimeter dünne Topmodell ist mit einem Nvidia Tegra 3 Prozessor mit 1,5 Gigahertz Taktung ausgestattet, der extrem schnelle Zugriffe auf Apps und Internet erlaubt.

Anzeige

Der Nvidia Quadcore-Prozessor verfügt sogar über einen fünften Kern, der bei weniger aufwändigen Aufgaben wie beispielsweise im Standby-Betrieb und bei Musikwiedergabe zum Einsatz kommt. Der ebenfalls integrierte Grafikprozessor bietet beste Voraussetzungen für das mobile Spielen auf dem Smartphone in Konsolenqualität. Auch das entsprechende Top-Display ist im Optimus 4X HD vorhanden. Das 4,7 Zoll große True HD IPS-Displays liefert mit seinen 1280 x 720 Pixel gestochen scharfe Bilder. Das Optimus 4X HD verfügt über 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und einen 16 Gigabyte großen internen Speicher. Es nutzt die neue Androidversion 4.0 - Ice Cream Sandwich. Das LG-Phone ist mit einer 8 Megapixel-Autofokus-Kamera mit BSI-Sensor und LED-Blitz ausgestattet. Ein 2.150 mAh-Akku sorgt für ausreichende Energiereserven. Weitere Details zum neuen Topmodell von LG folgen in der nächsten Woche - connect berichtet direkt vom Mobile World Congress aus Barcelona. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des LG Optimus 4X HD