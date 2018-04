Klangqualität

M2Tech HiFace EVO - Klangqualität vom Mac oder PC

Das neue 192 kHz USB Digital-zu-Digital-Audio-Interface von M2Tech ist entwickelt worden, um digitale Audio-Signale via USB von einem Mac oder PC in sehr hoher Qualität an einen beliebigen DAC oder Receiver mit Digitaleingang zu übertragen.

© Hersteller M2Tech HiFace EVO front

Das M2Tech HiFace EVO ist entwickelt worden, um digitale Audio-Signale via USB von einem Mac oder PC in sehr hoher Qualität, d.h. im asynchronen Modus und mit so wenig Taktzittern (Jitter) sowie hochfrequenten Störungen wie möglich an einen beliebigen DAC (Digital-Analog-Konverter) oder Receiver mit Digitaleingang zu übertragen. Standard-Audiotreiber, wie sie z.B. im Windows- oder Mac-Beriebssystem verwendet werden, sollen mittels der proprietären HiFace-Treibersoftware umgangen werden können. Dies erlaubt dann eine Übertragung der Audiodaten ohne Auflösungsverlust. So wird die Beschränkung der Sampleraten auf maximal 96 KHz via USB überwunden und Sampleraten von bis zu 192 KHz können übertragen werden. Das HiFace EVO bietet eine Vielzahl von digitalen Ausgabemöglichkeiten bieten. Es soll von USB auf S/PDIF RCA & BNC, XLR, Toslink, optical ST, I2S (RJ-45) mit bis zu 24bit/192 KHz konvertieren. Am HiFace EVO soll auch die Möglichkeit bestehen, eine optionale, externe Clock über den Masterclock-Eingang zu verwenden. Die Clock soll automatisch erkannt werden und es soll dann entsprechend auf diese umgeschaltet werden. Der AES/EBU Kanalstatus kann durch einen Jumper verändert werden. Eingänge Front EVO: • 7 - 11V (Eingang für Netzteil o. z.B. 9V Batterie, verpolungssicher) • Clock In (galvanisch getrennt mittels Puls Transformer) • USB Eingang zur Nutzung mit einem USB 2.0 Kabel Ausgänge Front EVO: • Optischer Toslink Ausgang • Optischer AT&T ST f. 62.5/125um Glasfaserkabel Ausgänge Rückseite EVO: • I2S (direkter I2S Ausgang, galvanisch nicht entkoppelt) • BNC S/PDIF f. 75 Ohm RCA Digitalkabel (galvanisch entkoppelt) • RCA S/PDIF f. 75 Ohm RCA Digitalkabel (galvanisch entkoppelt) • AES/EBU f. 110 Ohm XLR symmetrisch (Modus intern zwischen "Professional" und "Consumer" schaltbar - galvanisch entkoppelt) Das M2Tech HiFace EVO (370 Euro) ist voraussichtlich ab Ende August 2010 erhältlich.