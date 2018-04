Madonna veröffentlicht neue Single

Die neue Single von Madonna, "Give Me All Your Luvin" feat. Nicki Minaj & M.I.A erscheint am 3. Februar. Am gleichen Tag feiert das Video Premiere. Das neue Album "MDNA" soll im März folgen.

Am kommenden Sonntag wird Madonna bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auftreten. Das Finalspiel der amerikanischen Football-Liga NFL wird ab 00:00 Uhr live bei Sat.1 übertragen. Zuvor veröffentlicht die Queen of Pop ihre neue Single. "Give Me All Your Luvin" feat. Nicki Minaj & M.I.A ist ab Freitag, 3. Februar als Download erhältlich. Auch das Video, in dem Football ebenfalls eine Rolle spielen wird, feiert an diesem Tag Premiere.Madonna hat den Song mit Nicki Minaj, M.I.A und Martin Solveig geschrieben. Letzterer hat das Lied auch zusammen mit Madonna produziert. Auf Madonnas YouTube-Kanal gibt es bereits einen kurzen Teaser zu sehen:

"Give Me All Your Luvin" ist Madonnas erste Single aus ihrem zwölften Studioalbum "MDNA". Dieses wird am 26. März als Standard- und Deluxe-Version bei Interscope Records/ Universal Music veröffentlicht. Es ist der Nachfolger von "Hard Candy", das 2008 in 37 Ländern die Spitze der Charts erklommen hatte. "MDNA" wurde in New York und Los Angeles aufgenommen. William Orbit, der bereits mit Madonna an deren Album "Ray of Light" (1998) gearbeitet hatte, wirkte auch bei einigen Songs des neuen Albums als Autor und Produzent mit. Zu den weiteren Produzenten an Madonnas Seite gehören Martin Solveig, The Demolition Crew, Marco "Benny" Benassi und Alessandro "Alle" Benassi, Hardy "Indiigo" Muanza und Michael Malih.Bereits am 10. Februar erscheint der Soundtrack zum Kinofilm "W.E.", bei dem Madonna Regie führte. Der Song "Masterpiece", für den sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, wird sowohl auf dem Soundtrack, als auch auf "MDNA" zu hören sein. Der Film kommt im Sommer in die deutschen Kinos.