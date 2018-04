Magix: Neue Version der Kamera-App Camera MX

Magix hat seine App Camera MX für Android überarbeitet. Die neue Version der kostenlosen Foto-App bietet zusätzliche Effekte.

Camera MX bietet über 50 Live-Effekte, Looks und Rahmen. Die Effekte lassen sich bereits vor dem Knipsen aktivieren und kontrollieren. Die neue Version bietet jetzt auch Effekte wie HDR, Tiltshift, Little Planet oder Color. Eine Zauberwürfel-Funktion gibt es auch. Sie entscheidet per Zufall, welche Effekte miteinander kombiniert und eingesetzt werden.

Tipps: Die besten Kamera-Apps für iPhone und iPad Camera MX gibt es ab sofort kostenlos im Play Store von Google. Die App ist mit allen Android-Versionen ab 2.2 "Froyo" kompatibel. Für registrierte Nutzer gibt Magix zusätzlich 500 Megabyte Webspace im Magix Online-Album obendrauf.