Media-Markt: Smartphone-Angebote der Woche

Der Media-Markt lockt in seinem aktuellen Werbeprospekt mit fünf Smartphones. Sind es Schnäppchen oder Ladenhüter?.

Das MediaMarkt Angebot: LG KP 500 für 79 Euro (ohne Karte)

Das LG KP 500 ist ein echter Oldie - das Einsteigergerät aus dem Jahr 2009 bietet das Allernötigste, aber nicht mehr.

Fazit: Das Modell ist angegraut und der MediaMarkt Aktionspreis nur auf Internetniveau.

Das MediaMarkt Angebot: Samsung S5260 Star für 119 Euro (ohne Karte)

Gerade in den Handel gekommen ist das Samsung Smartphone Star II, auch S5260 genannt. Der Nachfolger des S5230 hat ein großes 7,6 Zentimeter Display, eine einfache 3,2 Megapixel-Kamera und einen schnellen WLAN-Anschluss. Das in schwarz und weiß angebotene Modell erlaubt den schnellen Zugang zu den Sozialen Netzen, verzichtet aber auf eine Plattform, die Apps aus dem Internet unkompliziert auf das Mobiltelefon lädt.

Fazit: Handy für Leute, die gerne ihre Sozialen Netze unterwegs pflegen wollen und auf nützliche und weniger nützliche Apps verzichten können. MediaMarkt-Preis ist ok.

Das MediaMarkt-Angebot: Samsung Galaxy 550 für 135 Euro (ohne Karte)

Das kompakte Samsung Galaxy 5, beim MediaMarkt unter dem Bezeichnung Galaxy 550 im Angebot, ist ein handliches nur 106 Gramm schweres Android-Smartphone mit einigen Schwächen. So kann sein kleines 2,8-Zoll-Display nur 240 x320 Bildpunkte darstellen, was den Zugriff auf Internetseiten erschwert. Das Samsung Smartphone ist einfach zu bedienen, hat aber Lücken in der Ausstattung: So fehlt beispielsweise WLAN im aktuellen N-Standard und die eingebaute Kamera löst lediglich 1,9 Megapixel auf. Die connect-Tester gaben dem Galaxy 550 die Gesamtnote "befriedigend"

Fazit: Das Modell ist nicht wirklich überzeugend, der MediaMarkt-Preis auch nicht. Wer es unbedingt haben will, kann es im Internet günstiger bekommen.

Einen ausführlichen Testbericht finden Sie hier

Das MediaMarkt-Angebot: HTC Gratia für 369 Euro (ohne Karte)

Das HTC Gratia ist ein Android-Smartphone mit einem 8,1 Zentimeter großen Display, das 480 x 320 Bildpunkte darstellt. Seine Ausstattung hat nur Mittelklasse-Standardniveau. Es bietet eine 5-Megapixel-Kamera (ohne Blitz), WLAN, schnellen Datentransfer via HSDPA, Bluetooth und einen GPS-Empfänger. Mit einem 600 MHz-Prozessor und 384 MB RAM ist das HTC Gratia ausreichend motorisiert. Installiert ist Android in der aktuellen Version 2.2 mit der HTC-Sense-Oberfläche. Vor Weihnachten gab's das Modell beim MediaMark (exklusiv) für 399 Euro.

Fazit: Das HTC Gratia ist ein Mittelklasse-Smartphone mit einem immer noch recht hohen Preis. Da gibt es bessere Alternativen.

Das MediaMark-Angebot Nokia N8 für 419 Euro (ohne Karte)

Das Nokia N8 gehört zu den wenigen Symbian Smartphones, die sich sehr bequem direkt am Bildschirm bedienen lassen. Der Grund: Das N8 besitzt die neue Version des Symbian-Betriebssystems. Dennoch ist das von den connect-Testern mit "gut" bewertete Modell nicht ganz so einfach zu bedienen wie ein iPhone oder ein Android-Modell. Seine Multimedia-Ausstattung ist üppig, der interne Speicher mit 14 Gigabyte ganz ordentlich und im connect-Testlabor sammelte das N8 gute Noten für seinen Klang und seine Sende- und Empfangsqualität. Nur seine Ausdauer ist etwas knapp bemessen.

Fazit: Das N8 ist eines der besten Symbian-Smartphones. Diese Software ist inzwischen aber ein Auslaufmodell, nachdem Nokia einen Schwenk in Richtung Windows Mobile gemacht hat. Zudem wird der MediaMarkt-Preis von 419 Euro von einigen Internet-Anbietern locker unterboten. Wer unbedingt das Gerät haben will, sollte abwarten oder woanders zuschlagen.

Einen ausführlichen Testbericht finden Sie hier