MediaMarkt: Aktions-Smartphones im Schnäppchen-Check

Auch an diesem Freitag lockt der MediaMarkt nicht nur mit Haushaltgeräten sondern auch mit fünf Aktions-Smartphones. connect prüft, ob die Schnäppchen der Kalenderwoche 14 wirklich attraktive Angebote sind - oder nicht.

Im Check:

- Nokia N8 für 1 Euro (plus mobilcom-debitel-Vertrag Free + T@ke Away Flat + Handy10) - HTC HD7 für 1 Euro (plus mobilcom-debitel-Vertrag Free + T@ke Away Flat + Handy10) - HTC Desire S für 1 Euro (plus mobilcom-debitel-Vertrag Flat 4 You + Handy10) - Samsung Nexus S für 1 Euro (plus mobilcom-debitel-Vertrag Flat 4 You + Handy10 - iPhone 4 für 1 Euro (plus O2 Blue 250 Vertrag)