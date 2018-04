Unter dem Slogan "Das ist verrückt: Riesig billig" bietet Media Markt bis zum 20. November unter anderem das Apple iPad 2 WiFi mit 16 GB Speicher an. Das nicht mehr ganz neue iPad lockt mit klassischen Apple-Tugenden und einem Preis von 379 Euro.

Apple iPad 2 WiFi mit 16 GB - bei Media Markt für 379 Euro

Das iPad 2 ist schon fast ein Klassiker. Apple führte die zweite iPad-Generation bereits Mitte letzten Jahres ein. Dennoch macht das Apple-Tablet mit dem schönen, sehr hochwertigen Gehäuse auch heute noch eine gute Figur - zumindest äußerlich.

Seine inneren Werten sind inzwischen nicht mehr ganz so überzeugend. Der nicht mehr ganz neue A5 Dualcore-Prozessor sorgt für den Antrieb. Die Bedienung erfolgt per 9,7 Zoll Display, das mit seinen 1024 x 768 Pixel nicht sonderlich detailstark ist. Das Media Markt angebotene Modell verfügt über einen 16 GB Speicher, der sich nicht erweitern lässt. Auch dies begrenzt seine Einsatzfähigkeit. Ebenso die fehlende Mobilfunk-Einheit: Die angebotene Variante geht ausschließlich per WLAN ins Internet.

Connect-Testbericht: Apple iPad 2

Dennoch: Das iPad 2 ist super einfach zu bedienen und erschließt perfekt die Apple-Welt. Es wird zwar mit iOS 5 ausgeliefert, ein Update auf die neuste Betriebssystem-Version iOS 6 steht aber schon bereit.

Fazit

Das iPad 2 WiFi mit 16 GB ist das Einsteigermodell in Apples Tabletwelt. Es ist sehr einfach zu bedienen, bietet aber nur Mittelklasse-Technik. Der aktuelle Media-Markt-Aktionspreis von 379 Euro ist zudem kein echter Schnäppchen-Preis, vor allem nicht, wenn das iPad 2 versendet werden muss. Dann kommen nochmals 4.99 Euro Transportkosten hinzu. Bei Online-Anbietern ist es zurzeit bereits für 375 Euro (inkl. Transportkosten) zu bekommen.