Microsoft: Neue Notebook-Mäuse

Microsoft hat drei neue kleine Mäuse für die Arbeit mit dem Notebook herausgebracht: Sie stellen den Kontakt über Bluetooth und Funk her. Es handelt sich um die "Bluetooth Notebook Mouse 5000", die "Wireless Notebook Laser Mouse 7000" sowie die "Mobile Memory Mouse 8000".

Das besondere Markenzeichen der Mäuse ist laut Hersteller vor allem ihre Sparsamkeit in puncto Energie. Die Akkus müssten nur sehr selten aufgeladen werden, heißt es. Bei typischer Nutzung würde eine Batterie mehr als drei Monate (Bluetooth-Maus), beziehungsweise sechs Monate (Funk-Maus) reichen. Nur die "Mobile Memory Mouse 8000" ist hungriger: Sie muss angeblich alle drei Wochen ans Ladegerät.

Die "Bluetooth Notebook Mouse 5000" ist für Rechts- und Linkshänder konzipiert und erreicht angeblich eine Auflösung von 1000 dpi. Zu ihrer Ausstattung gehört ein Reiseetui, eine Batteriestandsanzeige sowie ein eigener Ein/Aus-Schalter.

Für die optische Abtasteinheit der "Wireless Notebook Laser Mouse 7000" hat Microsoft keine Auflösung bekannt gegeben. Dafür ist der Schacht für einen separaten Funkempfänger an der Unterseite nicht zu übersehen. Weitere Ausstattungsmerkmale: Scrollrad, Lupenfunktion und Zurück-Taste.

Mehr Speicher als ein alter PC

Die "Mobile Memory Mouse 8000" packt mit einem Gigabyte mehr Speicherplatz in ihren Empfänger als ein PC vor 15 Jahren noch hatte. Der eingebaute USB-Speicher hat genügend Kapazität, um etwa die Powerpoint-Präsentationen für das nächste Meeting, Fotos oder Dokumente zu speichern, die man unterwegs benötigt.

Für die Verbindung mit dem Notebook gibt es die Wahl zwischen Bluetooth oder einer 2,4 Gigahertz schnellen Wireless-Verbindung. Originell auch das Ladesystem: Per Magnetanschluss werden Empfänger und Maus verbunden und aufgeladen. Während des Ladeprozesses kann man so ungestört weiterarbeiten. Die mitgelieferte, wiederaufladbare Batterie hält in voll geladenem Zustand rund drei Wochen.

Die Mobile-Maus tastet ihren Untergrund mit einer Auflösung von 1000 dpi ab, verfügt über zwei Seitentasten für die Lupen- und Zurück-Funktion sowie über ein Vier-Wege-Scrollrad. Ab Mitte Oktober ist sie für rund 90 Euro erhältlich, die anderen beiden Mäuse kosten rund 45 Euro.