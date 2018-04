Neues HiFi-System

Onkyo kündigt neue Mini-Anlage mit Apple-Dock an

Der japanische HiFi-Spezialist Onkyo kündigte am Mittwoch mit der CS-545 für August 2010 eine Mini-HiFi-Anlage an, die neben CDs und Radio auch die Multimedia-Dateien von USB- und mobilen Apple-Geräten wiedergibt. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Onkyo mit 350 Euro an.

© Onkyo Onkyo CS-545

Als Zuspieler schluckt die kompakte HiFi-Anlage CDs in jedem gebrannten Format inklusive MP3-Dateien sowie USB-Sticks und mobile Audio-Player, sonstige Audioquellen über einen AUX-Eingang und eben Apples iPod und iPhone. Um eventuelle Bilder oder Videos von den Apple-Playern wiedergeben zu können, verfügt die CS-545 zusätzlich über einen Video-Ausgang. Außerdem lädt die Onkyo-Anlage die angedockten Apple-Geräte gleichzeitig auf. Der integrierte Radio mit 40 Festsender-Speichern gibt neben UKW-Sendern zudem noch Mittelwelle wieder. Der verbaute Verstärker liefert 2 x 50 Watt an die mitgelieferten 2-Wege-Lautsprecher. Der Hörer kann am Gerät noch Bass und Höhen verstellen. Für echte Bass-Liebhaber stellt die Anlage außerdem noch einen Subwoofer-Ausgang bereit. Die Onkyo CS 545 ist ab August für 350 Euro in den Farben Schwarz und Silber verfügbar. Anzeige