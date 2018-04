Mini-Tastatur fürs Blackberry Playbook

Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) hat eine Mini-Tastatur für sein Tablet Playbook vorgestellt. Die Bluetooth-Tastatur gibt es zunächst nur in einer Version für Nordamerika.

Research in Motion (RIM) baut sein Zubehörprogramm für das Tablet Blackberry Playbook weiter aus. Das kanadische Unternehmen hat jetzt ein Mini Keyboard vorgestellt, die das Playbook als vollständige Tastatur unterstützt und nebenbei auch als Halterung für das Tablet dient.

In die kompakte Tastatur ist auch ein Touchpad integriert, das mit den gleichen Bewegungen wie das Playbook bedient werden kann. Der Kontakt zwischen Playbook und Tastatur erfolgt per Bluetooth. Der in die dünne Tastatur eingebaute Akku soll eine Einsatzdauer von 30 Tagen erlauben.Die Tastatur gibt es bislang nur in einer Version mit amerikanischer Tastenbelegung (QWERTY) - RIM bietet sie ab Ende des Monats in seinem Online-Shop für 119,99 Dollar an.Ob und wann eine deutsche Variante der Tastatur folgen wird, ist noch nicht bekannt. Erst Ende Februar 2012 hat RIM das überarbeitete Betriebssystem (Playbook 2.0) für sein Tablet eingeführt.