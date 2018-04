Es ist auch möglich, eine optional erhältliche Dockingstation für Apples iPod einzubinden. Das iPod-Dock wird einfach an den CD-Receiver angeschlossen und schon kann man die auf dem iPod gespeicherte Musik bequem über die Fernbedienung auswählen.

Die Musik-Systeme passen aufgrund Ihrer Abmessungen in jeden Raum des Hauses und machen so auch Küche, Büro oder Schlafzimmer zu Räumen zum Entspannen und Genießen. Vor allem am Bett machen die beiden eine gute Figur, da sie mit Timer- und Weckfunktionen morgens für den Start in den Tag sorgen - mit unterschiedlichen Weckzeiten an Werktagen und am Wochenende.