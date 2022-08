MWC 2013 Impressionen vom Mobile World Congress 2013 Same procedure, new location: Der Mobile World Congress ist auf die Fira Gran Via umgezogen. Wir zeigen, wie sich die Handymesse auf dem größeren Gelände macht. News

Jahr für Jahr trifft sich die Mobilfunkbranche in Barcelona zum Mobile World Congress. In diesem Jahr nun an neuer Stelle. Die Messe ist auf die größere Fira Gran Via umgezogen, das bisherige Gelände zu Füßen der katalanischen Nationalgalerie platzte schon lange aus allen Nähten.

Special: Alle News vom Mobile World Congress 2013

connect ist auch in diesem Jahr vor Ort, hier ein paar Impressionen vom MWC 2013 auf dem neuen Messegelände.

