Mobiler UMTS-Hotspot von ZTE

Der chinesische Telekommunikations-Hersteller ZTE liefert ab sofort den tragbaren UMTS-WLAN-Router aus, der WLAN-fähige Geräte unterwegs ins Internet bringen kann. Den mobile Hotspot ZTE MF60 gibt es in Deutschland ab Mitte Januar exklusiv bei O2.

Ab Mitte Januar gibt es in den Shops von Netzbetreiber Telefonica Deutschland den mobilen Hotspot ZTE MF60 zum Preis von 59 Euro. Das kleine Hightech-Gerät besitzt eine UMTS/HSPA+-Funkeinheit, die Daten mit bis zu 21,6 Megabit/Sekunde empfangen kann. Über die eingebaute Hotspot-Funktion können an das MF60 via WLAN bis zu acht Endgeräte - beispielsweise Laptops, Digitalkameras oder Spielekonsolen - angeschlossen werden und die über das ZTE-Gerät ins Internet gelangen.

Die Verbindung zwischen MF60 und den anderen Geräten erfolgt über die "alten" WLAN-Standards 802.11 b/g - seine Reichweite liegt bei maximal 40 Meter. Das MF60 lässt sich sogar als Datenspeicher nutzen - vorausgesetzt eine Speicherkarte ist in seinen MicroSD-Kartenslot gesteckt. Das MF60 bleibt mit einer Akkuladung bis zu vier Stunden aktiv.