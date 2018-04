Mobiles Shoppen um 112 Prozent gewachsen

Eine Studie von Telefonica Germany und Comscore in fünf europäischen Ländern hat das mobile Shopping untersucht. Die Anzahl der Smartphone-Besitzer, die mobile Shoppen sind innerhalb eines Jahres um 112 Prozent gestiegen. Das Mobiltelefon ist inzwischen zum mobilen Einkaufsberater geworden.

"Smartphones sind dabei, den Handel zu revolutionieren", erklärte Rene Schuster, CEO von Telefonica Germany bei der Präsentation der Studie Connected Europe. "Immer mehr Konsumenten nutzen ihr Gerät als mobilen Einkaufsberater - um Preise und Produkte direkt im Laden zu vergleichen." Noch ein paar Daten aus der jetzt vorgestellten Studie: Inzwischen nutzen 75 Prozent der Smartphone-Besitzer in den EU5-Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) mit ihrem Phone das mobile Internet. Das sind 62 Prozent mehr als im Vorjahr.

Fast jeder siebte Smartphone-Besitzer in Deutschland scannt Barcodes- oder QR-Quodes mit seinem Phone ein. Diese Codes werden heute bereits als Marketinginstrument eingesetzt und können mithilfe von Apps ausgelesen werden. So lassen sie sich für Preis- und Produktvergleiche einsetzen. In den fünf untersuchten EU-Ländern nutzt etwa jeder zehnte diese Funktion. Ebenfalls jeder zehnte Smartphone Besitzer setzt Apps (wie etwa mobile Einkaufsberater) als mobile Shopping-Helfer ein.

Zwei weitere Ergebnisse der Studie: Jeder achte Smartphone-Besitzer in der EU5-Region verwenden heute schon sein Smartphone um Einkäufe zu bezahlen. Und jeder fünfte erledigt seine Bankgeschäfte auf dem Mobilelefon.