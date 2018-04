Motorola Atrix 2 vorgestellt

Motorola hat auf der US-Mobilfunkmesse CTIA in San Diego das Atrix 2 vorgestellt. Das Android-Smartphone mit Dualcore-Prozessor und scharfem Display wird auch nach Deutschland kommen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell kommt das Atrix 2 mit einem größeren Touchscreen (4,3 Zoll Diagonale statt 4 Zoll), die Auflösung bleibt bei scharfen 960 x 540 Pixel. Auch beim Prozessor scheint sich nichts geändert zu haben. Die Dualcore-CPU taktet weiterhin mit 1 Gigahertz - ob es sich wieder um einen Tegra 2 von Nvidia handelt, geht aus den Unterlagen von Motorola allerdings nicht hervor. Der Arbeitsspeicher (RAM) ist 1 Gigabyte groß.

Die Kamera wurde aufgebohrt. Statt der 5-Megapixel-Kamera des Atrix knipst der Nachfolger Fotos mit 8 Megapixel und LED-Blitz. Videos werden in voller HD-Auflösung mit 1.920 x 1080 Pixel aufgezeichnet. Über den integrierten HDMI-Ausgang kann man das Atrix 2 auch mit einem HD-Fernseher verbinden und die Videos dort anschauen. Als Betriebssystem ist Android 2.3 Gingerbread installiert, der interne Speicherplatz von 8 Gigabyte kann mit microSD-Karten aufgerüstet werden. Das Atrix 2 ist wie das neue iPhone 4S ein "World Phone", das in CDMA-Netzen und den in Europa gebräuchlichen UMTS-Netzen funkt. Für mobile Datenübertragungen wird HSPA+ mit bis zu 21 Megabit pro Sekunde im Downstream unterstützt, Standards wie Wlan n, Bluetooth und GPS gehören selbstverständlich ebenfalls zur Ausstattung.

Vom Vorgänger übernimmt das Atrix 2 die innovativen Erweiterungsmöglichkeiten: Mit Hilfe einer Dockingstation, die aus Bildschirm, Volltastatur, Touchpad und Akku besteht, kann man das Smartphone in ein Netbook verwandeln.

Wann der neue Motorola-Bolide Deutschland erreicht, ist bisher unklar. Auch der Preis für das Atrix 2 ist noch nicht bekannt.

