Motorola RAZR: Das neue Android-Flaggschiff von Motorola

Motorola hat in New York sein neues Topmodell Droid RAZR vorgestellt. Das nur 7,1 Millimeter dünne Android-Smartphone bietet viele Top-Features, nutzt Android 2.3.5 und kommt im November als RAZR auch nach Europa.

Das Smartphone mit dem wasserdichten Edelstahl-Gehäuse und dem Display aus kratzfestem Gorilla-Glas ist mit einem 4,3 Zoll großen SuperAMOLED-Display ausgestattet. Mit seiner Auflösung von 960 x 540 Pixel (Format: qHD) verspricht es eine detailreiche Wiedergabe. Das nur 7,1 Millimeter (neue Rekordmarke) dünne Smartphone wird von einem 1,2 Gigahertz schnellen Dual-Core-Prozessor angetrieben, der von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird.

Das mit der (noch) aktuellen Androidversion 2.3.5 (Gingerbread) laufende Motorola Smartphone setzt bei der Datenübertragung auf UMTS mit HSPA+ und den neuen Standard LTE (Long Term Evolution). Transfergeschwindigkeiten bis zu 42 Megabit pro Sekunde (beim Empfang) sollen dadurch möglich sein. Zusätzlich ist das RAZR auch mit WLAN (alle Standards) ausgestattet.

Eine 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Bildstabilisator ist ebenfalls integriert. Sie nimmt HD-Videos mit 1.080p auf. Auch die Frontkamera ist fit für HD-Videos, so dass sie für Videokonferenzen in Top-Qualität eingesetzt werden kann. Das RAZR verfügt über einen 16 Gigabyte großen internen Speicher. Eine bereits installierte 16 Gigabyte-Speicherkarte ergänzt ihn. Für ausreichend Ausdauer ist auch gesorgt: Sein 1.780 mAh starker Akku soll Sprechzeit von bis zu 12,5 Stunden möglich machen. In den USA wird das Droid RAZR zunächst vom Netzbetreiber Verizon Wireless exklusiv vermarktet. Es kostet 299 Dollar mit einem 2-Jahres-Vertrag. Die Auslieferung in den USA beginnt im November. Ab November wird das Modell unter der Bezeichnung Motorola RAZR auch in Europa auf den Markt kommen. Nachtrag: Das RAZR kann auch die vom Atrix bekannte Dockingstation nutzen.