Auf der Elektronik-Messe CES hat Motorola ein Schwestermodell seines Android-Topmodells RAZR vorgestellt. Das RAZR Maxx ist etwas dicker als Original, kommt dafür aber mit dem stärksten Smartphone-Akku, den der Markt zu bieten hat.

Der Akku hat eine Kapazität von 3300 mAh und soll dem RAZR Maxx zu einer Rekord-Gesprächszeit von 21 Stunden und einer Standby-Zeit von 15 Tagen verhelfen. Dabei ist das Maxx-Modell mit 8,99 Millimeter nur geringfügig dicker als das RAZR (7,1 Millimeter) und gehört immer noch zu den flachsten Android-Smartphones. Der Akku ist wieder fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.

Auch technisch gibt es kaum Unterschiede. Das RAZR Maxx hat einen 4,3 Zoll großen Super-AMOLED-Touchscreen mit der scharfen Auflösung von 960x540 Pixel, einen 1,2 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor und 16 Gigabyte internen Speicher, der mit microSD-Karten weiter aufgerüstet werden kann. Die Kamera auf der Rückseite knipst Fotos mit 8 Megapixel, auf der Vorderseite findet der Nutzer eine 1,3-Megapixel-Kamera für Videogespräche. Videoaufnahmen sind in HD-Auflösung (1080p) möglich.

Das ausdauernde Smartphone unterstützt außerdem Wlan n, Bluetooth 4.0 und GPS. Gefunkt wird ausschließlich in den CDMA- und LTE-Netzen des US-Netzbetreibers Verizon, bei dem es in den nächsten Wochen erhältlich sein wird. Ein Marktstart in Deutschland ist damit ausgeschlossen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Motorola in Kürze eine UMTS-Variante des RAZR Maxx für den europäischen Markt vorstellen wird.

Als Betriebssystem ist Android 2.3.5 installiert, ein Update auf die neueste Version Ice Cream Sandwich hat der Hersteller aber bereits angekündigt.