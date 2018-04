Motorola Razr Maxx kommt gleich mit Android 4.0

Vor zwei Wochen hatte Motorola den deutschen Marktstart seines Ausdauer-Androiden Razr Maxx für Mai angekündigt. Jetzt steht fest, dass das Motorola mit dem 3.300 mAh-Ausdauerakku bei uns mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ausgeliefert wird. Keine Angaben gibt es bislang zum Preis des Razr Maxx.

Seit Anfang Januar ist die US-Version des Motorola Ausdauerphones Razr Maxx bereits in den USA zu haben - im Mai kommt das Smartphone mit dem 3.300 mAh Power-Akku in Deutschland auf den Markt. Dauertelefonate von (maximal) 17,6 Stunden sollen damit in GSM-Netzen möglich sein - da kann kaum ein anderes Smartphone mithalten. Bei der deutschen Version mit dabei ist die neue Android-Version Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) - in den USA wurde es bislang noch mit der alten Android-Version 2.3 ausgeliefert.

Zur Ausstattung des Razr Maxx gehört ein 1,2 Gigahertz Dualcore-Prozessor. Er wird unterstützt von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher plus 16 Gigabyte interner Speicher. Dieser ist per Speicherkarte erweiterbar. Das Razr Maxx verfügt über zwei Kameras, wobei die 8 Megapixel-Kamera auf der Rückseite Videos mit 1920 x 1080 Pixel aufnehmen kann. Das Gehäuse des Razr Maxx ist mit Kevlar verstärkt, es besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Beschichtung und hat zudem ein Display aus Gorillaglas. Bislang gibt es noch keine offiziellen Angaben zum Preis. Das bis auf den Powerakku ähnlich ausgestattete Schwestermodell Motorola Razr (connect-Testurteil "Gut") ist bereits für weniger als 400 Euro im Web zu finden.Die wichtigsten Fakten zum Motorola Razr Maxx