Schnäppchen

Multimediale Bluetooth-Freisprechanlage BT-660.MP3 bei Pearl

Der IT- und Zubehör-Versender Pearl.de bietet ab Donnerstag mit dem Modell BT-660.MP3 von Callstel eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung an, die neben ihrer zentralen Bestimmung auch noch MP3s abspielt und diese via FM-Transmitter ans Autoradio oder über Funk an eigene Ohrhörer überträgt.

© Pearl.de Callstel Bluetooth-Kfz-Freisprech-Set BT-660.MP3

Die unverbindliche Preisempfehlung des Freisprech-System lag eigentlich bei 130 Euro, Pearl.de bietet es ab sofort für 79,90 Euro an. Im Fahrzeug angebracht wird das Callstel Bluetooth-Kfz-Freisprech-Set BT-660.MP3 einfach an den Rückspiegel, dort zeigt das System über ein zweizeiliges Matrix-Display auch gleich die Nummer und den Namen des Anrufers an. Den Gesprächspartner oder auch die eingespeiste Musik kann man wahlweise über den mitgelieferten Funk-Ohrhörer, den eingebauten Lautsprecher oder via FM-Transmitter über das Autoradio hören. Als Audioquelle dient je nach Bedarf der integrierte MP3-Player, der sich die Musikdateien von einem USB-Stick oder einer SD-/MMC-Karte holt, oder ein externer MP3-Player bzw. ein Smartphone, die dann ihre Songs per Bluetooth an die Freisprech-Einrichtung streamen. Die Akku-Leistung des BT-660.MP3 soll für rund acht Stunden Gesprächszeit ausreichen, gefunkt auf die mitgelieferten Ohrhörer reduziert sich die Sprechzeit jedoch auf zwei Stunden. Die Standby-Zeit gibt der Hersteller mit 180 Stunden an. Zu erwerben ist das Callstel Bluetooth-Kfz-Freisprech-Set BT-660.MP3 auf Pearl.de zum Preis von 79,90 Euro unter der Bestellnummer HZ-3481 oder direkt unter diesem Link. Anzeige