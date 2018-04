Musik hören ohne Kabelgewirr

Sony bringt zwei neue Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt, die einen angenehmen Tragekomfort dank Kabellosigkeit und ein kristallklares Klangerlebnis liefern sollen.

Die zwei neuen kabellosen Kopfhörer von Sony sind mit den aktuellen Bluetooth-Profilen A2DP, AVRCP, HFP und HSP kompatibel. Der DR-BT 100 CX (70 Euro) ist ein In-Ear-Kopfhörer, der mit drei unterschiedlichen Ohrpolstern geliefert wird. Das Modell basiert auf der EX-Serie und soll einmal über USB-Kabel aufgeladen bis zu acht Stunden ununterbrochenen Musikgenuss liefern. Für diejenigen, die auf einen Bügelkopfhörer nicht verzichten möchten, bietet sich der DR-BT 101 (70 Euro) an, der bis zu zwölf Stunden Akkuleistung bringen soll.

Sony gibt die Reichweite zwischen Kopfhörer und angeschlossenem Gerät mit 10 Metern an und verspricht reduzierte Empfangsstörungen durch den aktuellsten 2.1 Bluetooth-Standard. Die Kopfhörer lassen sich per Tastendruck bedienen. Damit regelt man unter anderem Lautstärke und Titelsprungfunktion, aber auch die Hauptfunktionen des via Bluetooth verbundenen Gerätes, wie beispielsweise die Rufannahme bei Mobiltelefonen. www.sony.de