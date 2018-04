Auf djtunes.com können Kunden nicht nur Musik kaufen, sondern auch selbst produzierte Titel verkaufen.

Der Erfolg von illegalen Downloadplattformen in den vergangenen Jahren hat die Musikindustrie aufgeschreckt und ihr Verhältnis zum Medium Internet nachhaltig getrübt. Derzeit leidet die Branche vor allem daran, dass sie es verabsäumt hat, rechtzeitig den Weg in den Online-Vertrieb zu wagen. In der Zwischenzeit haben sich aber eine ganze Reihe von Plattformen im Netz etabliert, die Künstlern den neuen Vertriebskanal Internet erschließen wollen. Ein Beispiel hierfür ist das Musik-Download- und Community-Portal djtunes.com http://www.djtunes.com. Seit vergangener Woche haben Mitglieder dort die Möglichkeit, selbst erstellte Musiktitel über ihren Künstler- oder Label-Account hochzuladen und direkt zu verkaufen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen User lediglich ihr Community-Profil kostenlos upgraden.

Seit nunmehr zwei Jahren versorgt djtunes.com DJs und Fans der elektronischen Musik mit digitalen Titeln. Angeboten werden dabei DRM-freie MP3-Downloads, die je nach Qualität und Aktualität zwischen 0,99 und 1,99 Euro kosten. Pro Tag werden dem Portalgründer zufolge rund 50.000 Musiktitel zum Anhören auf der Seite aktiviert.