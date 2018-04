Musiksystem KIKO von Linn vorgestellt

Edel-Komplettsystem mit vollaktiven Zweiwege-Boxen soll feinsten Klang ohne Stress in jedes Zimmer bringen.

Mit dem neuen Komplettsystem Kiko peilt der schottische High-End-Hersteller Linn eine neue Zielgruppe an. Während die bisherigen Geräte bei ambitionierten Musikfans schon seit Jahrzehnten höchstes Ansehen genießen, soll Kiko den Linn-Klang preislich deutlich erreichbarer machen, bei zugleich viel geringerem Platzverbrauch und besonders einfacher, nahezu selbsterklärender Inbetriebnahe.In dem kompakten, dickwandigen Alugehäuse, dass es in sechs verschiedenen Farben gibt, steckt ein vollwertiger Netzwerkspieler, der von MP3 bis hin zur hochauflösenden Studiomaster-Datei jedes Audioformat über das Heimnetzwerk abspielen kann. Weitere Zuspieler lassen sich über verschiedene Digital- und Analogeingänge anschließen, sogar HDMI-Eingänge stehen zur Verfügung.Die zugehörigen Boxen, farblich passend und wiederum aus Aluminium, sind sehr kompakt, haben es aber in sich: als vollaktive Zweiweg-Systeme werden sie von insgesamt vier Endstufen angetrieben, die ihre Signale von einer digitalen Aktivweiche beziehen - alles im Hauptgerät integriert. Mitgelieferte, fertig konfektionierte Lautsprecherkabel mit professionellen Neutrik-Steckverbindern machen den Anschluss zum Kinderspiel.Steuern lässt sich das Kiko mit iOS- oder Android-Geräten, PCs oder Macs - die entsprechenden Programme oder Apps sind kostenlos.Das Linn Kiko ist ab sofort bei allen Linn-Händlern für 2995 Euro erhältlich.Ein ausführlicher Test des schottischen Komplettsystems ist für AUDIO 9/2012 geplant, das am 03. 08. erscheint.

DSM

Dimensions: (H) 75 mm (feet fitted) x (W) 280 mm x (D) 270 mm

Weight: 2.4 kg

Mains supply voltage (auto ranging): 100-120 V ac (10%) 50-60 Hz

Fuse: 250 V, T1.6 A (not user replaceable)

Power consumption: Sleep 15 W - Maximum continuous 37W

Supported file types: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, MP3, WMA (except lossless), AIFF,AAC, OGG

Audio sample rates: 7.35 k, 8 k, 11.025 k, 12 k, 14.7 k, 16 k, 22.05 k, 24 k, 29.4 k, 32 k, 44.1 k, 48 k, 88.2 k, 96 k, 176.4 k, 192 k

Word depths: 16-24 bits

Control protocol: Compatible with UPnP™ media servers, UPnP™ AV 1.0 control points

Back Panel Connectors

Analog inputs: 1 x RCA Phono (pair)

HDMI in: 3 x HDMI Type A

HDMI out: 1 x HDMI Type A

S/PDIF In: 1 x RCA phono

Optical In 1 x TOSLINK (JIS F05)

Speaker outputs: 4 pole Neutrik SpeakonTM (pair)

Ethernet: 100Base-T RJ45

Front Panel Connectors

Headphones: 1 x 3.5 mm stereo jack

Auxiliary input: 1 x 3.5 mm stereo jack

Audio Performance

Line inputs: THD+N < 0.016 %

Signal to noise ratio > 100 dB

Channel separation > 117 dB

Frequency response 2.5 Hz-48 kHz (-3 dB)

Dynamik range > 115 dB

Signal to noise ratio > 100 dB

Channel balance < 0.2 dB

Damping factor > 170

Speaker output voltage 16.2 V peak

Load tolerance Unconditionally stable into all loudspeaker loads

Signal level for clipping: 0dBFS

Kiko Speakers