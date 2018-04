Das monumentale Nachschlagewerk "Die großen Sänger" ist in aktualisierter Form bei Hoffmann & Campe neu aufgelegt worden. Das für jeden Sangesfreund unverzichtbare Kompendium wuchs auf vier Bände und mit insgesamt 2546 Seiten und bietet jede Menge Lesestoff.

Jürgen Kesting hat sein monumentales Nachschlagewerk und Lesebuch "Die großen Sänger" aktualisiert und neu aufgelegt (Hoffmann & Campe, ISBN 9783455500707). Das für jeden Sangesfreund unverzichtbare Kompendium wuchs auf vier Bände und mit insgesamt 2546 Seiten. Dabei ging der eminente Stimmkenner nicht den leichten Weg.

Statt die 1986 erschienene, dreibändige Erstausgabe nur einfach mit neuen Namen aufzufüllen, hat der leidenschaftliche und oft überaus strenge Experte ("Kritiker sind enttäuschte Liebhaber") seine damaligen Aussagen gründlich überprüft, anhand vieler neuer Zeugnisse zum Teil korrigiert und sogar revidiert. Zum Teil unfassbare Sach- und Schreibfehler wurden zwar schon in der einbändigen Kurzfassung weitgehend ausgemerzt, jetzt ist auch das Gesamtwerk gründlichst lektoriert. Spricht schon das für den Autor, so tut die anschauliche, mitfühlende, plastische Sprache seiner Beschreibungen und Beurteilungen ein Übriges. Man muss nicht jedes Verdikt, jedes Lobhudeln, jede These und jeden Einspruch teilen. Doch man muss dieser unfassbar aufwändigen, kundigen und glänzend unterhaltenden Arbeit höchsten Respekt zollen. Sie ist jeden der 268 Euro Kaufpreis wert.

