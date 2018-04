Naim fährt jetzt Bentley

Auf dem aktuell laufenden 78. Genfer Automobilsalon gab Naim die exklusive Partnerschaft mit Bentley bekannt. Ab Ende 2008 beliefert Naim die Luxusmarke mit maßgeschneiderten Audiosystemen namens "Naim for Bentley".

Bereits vor 18 Monaten wurde die Zusammenarbeit in die Wege geleitet. Naimhatte In-Car-Audiosysteme entwickelt, die unter dem Markennamen Naim for Bentley Musikgenuss im Fahrzeug ermöglichen sollen. Naim begann die Entwicklungsarbeit mit einer Analyse der Akustik im Innenraum jedes Bentley-Modells. Dabei wurden auch dieResonanzverhältnisse von Karosserieteilen bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und -geschwindigkeiten untersucht. Aus dieser Arbeit sind vier Chassistypen von Hochtöner bis Subwoofer hervorgegangen.

Das Herzstückder Naim for Bentley-Technik ist einVerstärker mit 1100 Watt Leistung - der stärkste in einem Serienfahrzeug eingesetzte Verstärker überhaupt.

Mit Hilfe eines DSP-Boards stehen dem Fahrer acht Wiedergabemodi zur Verfügung. Auf Wunsch passt der Prozessor Lautstärke und Equalizer dynamisch in 1-km/h-Schritten an die Fahrgeschwindigkeit an. Bei Cabriolets verändern sich die DSP-Einstellungen je nachdem, ob das Dach aufgeklappt oder geschlossen ist.

