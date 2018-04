Naim präsentiert das neue Racksystem FraimLite

Naim hat ein neues Racksystem namens FraimLite vorgestellt. Das modular aufgebaute Rack soll hohe Klangperformance mit zeitlosem Design und einer einfachen Installation verbinden.

Ein FraimLite-Rack setzt sich aus einer Basisebene und mehreren Aufbauebenen zusammen, die jeweils durch drei Spikes entkoppelt sind. Das FraimLite ist eine stabile Plattform, welche die Auswirkungen von Mikrofonie in den Audiokomponenten reduzieren und so für höhere Klangqualität sorgen soll. So sollen bereits in das Rack platzierte Einstiegskomponenten durch höhere Auflösung und realistischere Dynamik glänzen.

Die FraimLite-Module sind mit Fraim-Modulen (wie etwa dem bereits seit Jahren erhältlichen teureren Racksystem von Naim) kompatibel, so können in einem FraimLite-Rack beispielsweise eine oder zwei Fraim-Ebenen zur klanglichen Aufrüstung von Quellgeräten eingesetzt werden. Die Seitenteile des FraimLite sind (wie beim Fraim) in Alu natur und Schwarz erhältlich.

Drei verschiedene Höhen - Standard, mittelhoch und extrahoch - bieten ausreichend Flexibilität; die Rahmen des FraimLite sind in Esche hell, Esche schwarz und Kirsche erhältlich. Der Verkaufspreis: 1.350 Euro für ein FraimLite mit vier Ebenen