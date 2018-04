Naim Tage bei audiophonie

© Archiv Naim Nait XS

Ob zusätzliche Netzteile, oder gar Racks, den Klang positiv beeinflussen können, lässt sich bei den Naim Tagen bei audiophonie am 16.1. von 14 bis 20 Uhr und am 17.1. von 11 bis 16 Uhr in der Rentzelstrasse 10 überprüfen. So kommt in einer reinen Naim Kette der Netzwerkplayer und stereoplay Higlight Naim HDX ohn und auch mit dem aufwendigen 555 PS zu Einsatz. Auch mit der Phonostufe Superline wird gezeigt, ob sich die Mehrinvestition für ein Supercap Netzteil lohnt. Darüber hinaus wird das audiophonie Team und Mika Dauphin sowie Olaf Steinert vom deutschen Naim-Vertrieb Music Line den Einfluss des Naim Fraim Racks auf den Klang vorführen. Eine sehr lehrreiche Veranstaltung, nicht nur für Naim Fans.Weitere Info: www.audiophonie.com Anzeige