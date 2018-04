Navi-Topmodell: TomTom Go Live 1015 im Handel

Das TomTom Spitzenmodell Go Live 1015 ist jetzt lieferbar. Es bietet Navigation vom Feinsten und jede Menge Zusatzfunktionen. Die Europa-Version gibt es für 299 Euro.

Jetzt ist es da: das TomTom Highend-Navigerät Go Live 1015. Das Navigerät mit dem 5 Zoll-Touchbildschirm und 8 Gigabyte internen Speicher bietet alle wichtigen und topaktuellen Navi-Funktionen, um seinen Besitzer schnell und entspannt zum Ziel zu bringen. Es ist entweder mit einem umfangreichen Digitalkarten-Satz für Europa oder mit dem Kartensatz für 66 Länder in Europa, Nordamerika, Südostasien und Australien ausgestattet. Kostenlose Kartenaktualisierungen für die nächsten drei Jahre sind ebenfalls inklusive.

Das Go Live 1015 bietet zusätzlich auch die umfangreichen TomTom Search und Go Live-Services. Die Online-Dienste sind in den ersten beiden Jahre kostenlos nutzbar. Ebenso wie der ebenfalls vorhandene Premium-Verkehrsservice TomTom HD-Traffic.

Durch seinen integrierten Mobilfunk-Anschluss kann das Navigerät via Expedia, Google, Trip Advisor und TomTom-Places unterwegs auf aktuelle Infos zu Hotels, Restaurants oder Attraktionen zugreifen. Ebenfalls möglich: Per Twitter die persönlichen Kontakte über das Ziel der Reise oder die Ankunftszeit zu informieren. Der TomTom Go Live 1015 ist ab 10. November im Handel. Das Go Live 1015 World - mit Reisekarten für Europa, Nordamerika, Südostasien, Südafrika, Australien und Neuseeland (insgesamt 66 Länder) - kostet 349 Euro. Die Variante TomTom Go Live 1015 Europe (45 Länder - inklusive Griechenland und Türkei) gibt es bereits für 299 Euro.